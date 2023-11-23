Москва, 23 ноября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе свернул ещё один наблюдательный пост. Об этом 23 ноября сообщило Министерство обороны РФ в бюллетене.

Иван Шилов ИА Регнум

«В рамках оптимизации системы наблюдения за обстановкой в зоне ответственности российских миротворцев в течение суток свёрнут один наблюдательный пост РМК в Лачинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 19 сентября было свёрнуто 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов. Российские миротворцы продолжают выполнение задач на 18 постах.

В Минобороны добавили, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку для обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Ранее ИА Регнум сообщало о завершении 6 ноября ротации личного состава российских миротворцев в Карабахе и отправке в Россию техники и вооружения для проведения планового ремонта. Также Минобороны сообщало о свёртывании миротворцами двух наблюдательных постов в Мартунинском и Мардакертском районах. Миротворческий контингент продолжает взаимодействие с Баку и Степанакертом в целях соблюдения гуманитарного права.

19 сентября 2023 года Азербайджан инициировал военную операцию в Нагорном Карабахе, которая закончилась уже на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. После прекращения боевых действий из Карабаха вынужденно уехали более 100 тыс. населявших регион армян.