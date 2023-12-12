Киев, 12 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Причиной сбоя в работе сетей одного из крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстара» стала хакерская атака. Об этом компания сообщила 12 декабря.

JAAP ARRIENS/GLOBALLOOKPRESS

«Мы стали мишенью мощной хакерской атаки, она стала причиной сбоя, в результате которого сейчас недоступны услуги», — говорится в сообщении компании в соцсетях.

Как отметили в «Киевстаре», в установлении всех обстоятельств произошедшего участвуют украинские правоохранители и спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, утром того же дня абоненты операторамассово жаловались на сбои в работе. В частности, отсутствовала мобильная связь и интернет, не отвечал сайт оператора. Позднее в «Киевстаре» подтвердили проблемы с сетью и рассказали о попытках устранить их.

Днём стало известно, что в центральный офис компании прибыли с проверкой силовики. Они начали следственные действия — изъятие документов и обыски. Информация о причинах этого не разглашалась, ни представители компании, ни правоохранители официальных комментариев не давали.