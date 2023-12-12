Южа, Ивановская область, 12 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после падения школьников в яму с кипятком в городе Юже в Ивановской области. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

СУ СК России по Ивановской области. Кадр из видео

«Возбуждено уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, утром 12 декабря пятеро направлявшихся в школу для учёбы детей в городе Юже провалились в образовавшийся в результате аварии трубопровода провал грунта.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 декабря стало известно, что в городе Юже провалился тротуар, в результате чего пострадали пятеро детей. Школьники провалились в яму с кипятком и получили сильные ожоги.

Позднее в этот же день в администрации Южи рассказали, что упавшим в яму с кипятком оказали первую медицинскую помощь и затем их госпитализировали. После инцидента аварийный участок огородили и начали ремонтные работы по устранению аварии.