Южа, Ивановская область, 12 декабря, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Упавшим в яму с кипятком в городе Юже в Ивановской области детям оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Об этом днём 12 декабря сообщили в местной администрации.

Администрация Южского муниципального района

«Четверо детей отправлены в ОДКБ для оказания квалифицированной медицинской помощи и при необходимости последующей реабилитации», — говорится в сообщении.

Также состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий инцидента и расследованию его причин. Заместители главы администрации установили связь с родителями пострадавших детей для оказания необходимой помощи.

«Аварийный участок огорожен, ведутся ремонтные работы по устранению аварии и восстановлению теплоснабжения», — добавили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум 12 декабря, в Юже провалился тротуар, произошёл подмыв грунта рядом с теплотрассой и пятеро детей угодили в образовавшуюся яму. Школьники попали в кипяток и получили сильные ожоги.