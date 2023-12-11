Москва, 11 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Международное право не умерло, но очевидно, что есть колоссальный кризис системы международного права, заявил 11 декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами.

«Если мы не хотим разговаривать на языке оружия, то надо совершенствовать систему международного права», — отметил он.

Медведев добавил, что всё, что сделали в ХХ веке, веке бурного развития международного публичного права, в настоящее время поставили под удар. В качестве примера зампред Совбеза привёл в пример Организацию Объединённых Наций (ООН). По словам Медведева, структура не выполняет свои задачи из-за очень разных позиций стран.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что кризис правозащиты в мире вызван тем, что Запад пытался использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств. Он отметил существование глубокого кризиса, который стал следствием постоянных попыток Запада использовать доктрину прав человека для обеспечения собственного доминирования.