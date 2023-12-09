Киев, 9 декабря, 2023, 03:23 — ИА Регнум. В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации. Движение поездов на синей ветке перекрыто. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Уточняется, что движение закрыли на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков».

По заключению специалистов, после подтопления сместился грунт. Это грозит устойчивости туннелей, есть вероятность их обвала. Ремонт может продлиться до полугода.

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место происшествия.

СМИ также сообщили, что власти Украины 9 декабря созовут комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, Виталий Кличко, пытаясь прокомментировать ситуацию с затоплением в киевском метро, не смог закончить фразу и «завис» в прямом эфире, пишет украинское издание «Страна. ua».

2 декабря на станции «Герои Днепра» в метро Киева вспыхнул пожар. Станцию и находящийся рядом торговый центр «Оазис» заволокло дымом, посетителей и персонал ТЦ эвакуировали.