Вашингтон, 11 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Стратегия по поддержанию оптимизма на Украине и в то же время жёсткая цензура, которой придерживается лидер киевского режима Владимир Зеленский, вызвали раскол в обществе — как в рядах ВСУ, так и среди гражданских властей. Всё это усиливается неудачами в контрнаступлении и оскудевающей поддержкой западных союзников. Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на местных чиновников среди администрации Зеленского, ВСУ и специалистов по стратегии коммуникации.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

В частности, политика создания оптимистического отношения к происходящим событиям применяется на всех государственных уровнях — от министерств и местных администраций до военного командования. Она включает в себя запрет на негативные новости (количество потерь или успешные удары ВС РФ). Послания Зеленского, как отмечается, нацелены на поддержание оптимизма, как среди местного населения, так и среди союзников на Западе.

«Но поскольку в этом году Украина не добилась существенных военных достижений, а поддержка Запада ослабевает, коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством», — сообщили репортёры.

Также сообщается, что в случае отсутствия доверия к Киеву на фоне плохих новостей Зеленский боится сокращения налоговых отчислений в бюджет Украины, а также ухода бизнеса из страны. Всё это приведёт к сокращению денежных средств, необходимых для продолжения боевых действий.

Как сообщало 11 декабря ИА Регнум, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко отметил,что силы ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства её вооружения. Он сказал, что Украина не может конкурировать с Россией, так как у той высокое качество стратегического вооружения, с которым Киев «даже рядом не стоит».