Иркутск, 11 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Сотрудники полиции организовали патрулирование в посёлке Невон в Иркутской области, где по улицам гуляет молодой медведь, крадущий еду у собак. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ГУ МВД России по Иркутской области. Кадр из видео

Отмечается, что в дежурную часть полиции поступили сообщения от жителей посёлка Невон о том, что вблизи населённого пункта заметили молодого медведя.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции установили, что медведь также ходит по улицам посёлка и ворует пищу у домашних собак.

«В целях обеспечения безопасности населения и недопущения инцидента, который может произойти с медвежонком, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц в дневное и ночное время», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря медведь напал на бригаду лесозаготовщиков в Коми. В результате этого двое рабочих пострадали и их госпитализировали. Животное начали разыскивать охотники и егеря, в том числе и с вертолёта.

В Магадане 15 июля бурый медведь насмерть загрыз женщину. По словам подруги погибшей, дикий зверь совершил нападение на них в лесном массиве около Марчеканского шоссе.