Гуляющего по улицам медведя заметили в посёлке Невон в Приангарье
Полиция начала патрулировать улицы в поисках медвежонка в посёлке в Приангарье
Иркутск, 11 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Сотрудники полиции организовали патрулирование в посёлке Невон в Иркутской области, где по улицам гуляет молодой медведь, крадущий еду у собак. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что в дежурную часть полиции поступили сообщения от жителей посёлка Невон о том, что вблизи населённого пункта заметили молодого медведя.
В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции установили, что медведь также ходит по улицам посёлка и ворует пищу у домашних собак.
«В целях обеспечения безопасности населения и недопущения инцидента, который может произойти с медвежонком, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц в дневное и ночное время», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря медведь напал на бригаду лесозаготовщиков в Коми. В результате этого двое рабочих пострадали и их госпитализировали. Животное начали разыскивать охотники и егеря, в том числе и с вертолёта.
В Магадане 15 июля бурый медведь насмерть загрыз женщину. По словам подруги погибшей, дикий зверь совершил нападение на них в лесном массиве около Марчеканского шоссе.