Москва, 10 декабря, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Ночью 10 декабря уже 11-й самолёт МЧС России вылетел из Каира в Москву, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа россияне со своими семьями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Votpusk.ru Аэропорт в Каире

Российские службы продолжают в Египте работу по приёму граждан, прошедших КПП «Рафах».

Эвакуированных единой колонной направляют в Каир, где специалисты МЧС оказывают всестороннюю помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, около 100 граждан России и члены их семей 9 декабря пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и прибыли в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.

С начала гуманитарной миссии РФ из зоны конфликта было эвакуировано более 1000 человек. Из-них 940 человек, включая 420 детей, доставили с помощью десяти рейсов спецбортов МЧС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работу по освобождению соотечественников — заложников ХАМАС.