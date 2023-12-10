Белгород, 10 декабря, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Ажиотаж вокруг продаж куриных яиц является искусственным, заявила 10 декабря в своём Telegram-канале заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она заверила, что яиц хватит всем, а самообеспеченность региона данным продуктом составляет порядка 200%.

«Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром)», — написала она.

Ранее местные Telegram-каналы распространили информацию, что во время губернаторской ярмарки в Белгороде люди занимают очередь с раннего утра, чтобы купить яйца по 67 рублей за десяток, тогда как в магазинах цена доходит до 180 рублей.

Как передавало ИА Регнум, ФАС с середины ноября начала проверку ценообразования на куриные яйца. Представители ведомства направили запросы компаниям — производителям этого продукта питания с просьбой обосновать рост цен. Кроме того, у десяти федеральных торговых сетей запросили сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

8 декабря генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить деятельность производителей куриных яиц и розничных продавцов этого товара, а также пресечь вероятные нарушения. По данным Росстата, в среднем в России за год яйца подорожали более чем на 42%.