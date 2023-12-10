Москва, 10 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Игрок петербургского «Зенита» Сергей Карасёв 10 декабря получил тяжёлую травму во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Баскетболиста унесли на носилках, его сопровождали медики скорой помощи.

Алексей Филиппов/РИА Новости Сергей Карасёв

Травму Карасёв получил после столкновения с игроком ЦСКА Самсоном Руженцевым в четвёртой четверти игры. Карасёв поставил сопернику блок и неудачно упал на спину. Покинуть паркет самостоятельно он не смог.

Матч ЦСКА — «Зенит» завершился со счетом 104:89 в пользу московской команды. До этой игры петербуржцы в розыгрыше Единой лиги ВТБ одержали семь побед подряд.

После 16 матчей регулярного чемпионата ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, команда набрала 31 очко. «Зенит» с 27 очками занимает третью позицию.

Карасёв — бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в составе сборной России и победитель Единой лиги ВТБ 2022 года. В 2013 году он был выбран под общим 19-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) командой «Кливленд». В НБА он также играл за «Бруклин», а в России, помимо «Зенита», выступал за подмосковные клубы «Триумф» и «Химки».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что российские баскетболисты готовы проводить товарищеские матчи с командами из стран Европы и Северной Америки в случае их готовности. Также в планах сборной товарищеские матчи с командами из Африки и Латинской Америки, отметил Кириленко.