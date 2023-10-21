Пермь, 21 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Российские баскетболисты готовы проводить товарищеские матчи с командами из стран Европы и Северной Америки в случае их готовности. Об этом рассказал глава Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Во время проходящего в Перми форума «Россия — спортивная держава» он сообщил ТАСС, что также в планах сборной проведение товарищеских матчей с командами из Африки и Латинской Америки.

«И африканцы, и Южная Америка — там очень хорошие, сильные баскетбольные сборные. Конечно, нам бы хотелось иметь полноценный график и играть с европейскими сборными, с североамериканскими. Мы готовы играть товарищеские матчи с ними, но вопрос — готовы ли они», — сказал Кириленко.

Он пояснил, что лето 2024 года будет активное «в плане товарищеских турниров, спаррингов». Президент Российской федерации баскетбола отметил, что геополитическая ситуация исправляется, так как есть понимание, что «держать в изоляции такую страну, как наша, очень сложно, и контакты всё равно будут».

Баскетбольные сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола 1 марта 2022 года. Как заявляют на Западе, причиной тому стала ситуация на Украине.