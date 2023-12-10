Москва, 10 декабря, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Почти месячная норма осадков выпадет в Москве на следующей неделе, а в пятницу ожидается снегопад, которого в этот день не было более полувека. Об этом 10 декабря заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его словам, предстоящая неделя будет характеризоваться повышением температурного фона до положенной в середине декабря нормы, аномальные морозы пойдут на спад.

«Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект впечатлит. До воскресенья включительно в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадёт до 50–55 мм, что составляет почти месячную норму», — приводит слова Тишковца «РИА Новости».

Он отметил, что в пятницу 15 декабря за сутки средиземноморский циклон принесёт в Москву до 19–24 мм осадков, или около 40% от всего месячного объёма.

По словам синоптика, таких снегопадов 15 декабря не было с 1966 года, когда было зафиксировано 17,3 мм.

«Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало до 30% от месячной нормы осадков. По его данным, на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы.

Конец ноября и начало декабря оказались самыми снежными в истории Москвы. Несколько рекордных снегопадов привели к тому, что в столице и области образовались огромные сугробы и заносы. При этом жители Москвы в соцсетях жалуются на неудовлетворительную очистку дорог от снега и льда, отмечая, что после прошлого снегопада до сих пор не убраны сугробы. При этом департамент ЖКХ на запросы редакции ИА Регнум относительно неудовлетворительного качества уборки ответы не даёт.