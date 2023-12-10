Москва, 10 декабря, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Боевую работу в зоне проведения специальной военной операции необходимо выполнять постепенно и без реляций, а участников СВО нужно беречь, сказал президент РФ Владимир Путин спикеру парламента ДНР Артёму Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря. Видеофрагмент разговора опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и глава Народного совета ДНР Артем Жога

«Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят (участников СВО, — Прим. ред.) беречь, но делать, делать (боевую работу. — Прим. ред.)», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент заявил, что страна отдаёт должное стойкости всех бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, все военные вне зависимости от национальности сражаются за Россию. Путин подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины и готовность защищать её являются отличительными чертами русского народа.

Кроме того, 9 ноября замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны должно максимально строго следить за тем, чтобы никаких проблем с выплатами денежного содержания военным не было.

Президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского собора 28 ноября объявил минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации. Российский лидер заявил тогда, что бойцы СВО защищают подлинную свободу.