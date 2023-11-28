Москва, 28 ноября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского собора объявил минуту молчания в память о погибших в спецоперации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. Минута молчания», — сказал президент.

Как отметил президент, многие участники русского собора находятся на Донбассе и в Новороссии среди волонтёров, в рядах воинских подразделений. В этой связи российский лидер поблагодарил за помощь, которую участники оказывают в тылу, семьям погибших бойцов спецоперации.

Глава государства также заявил, что бойцы СВО защищают подлинную свободу.

Ранее, 28 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент дистанционно примет участие в заседании XXV Всемирного русского народного собора. Это мероприятие посвящено 30-летию образования организации. В нём помимо президента примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и религиозных организаций, а также органов государственной власти и общественных объединений.

Всемирный русский народный собор основали в 1993 году под эгидой РПЦ.