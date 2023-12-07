Иркутск, 7 декабря, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Жителей на севере Иркутской области предупредили о наступлении аномальных морозов — прогнозируется похолодание до минус 50 градусов. Об изменениях в погоде сообщили в ГУ МЧС региона.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«7–11 декабря ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40, минус 45°, в северных и верхнеленских районах до минус 50°», — предупредили спасатели, предостерегая от возникновения пожаров из-за нарушения правил безопасности при обогреве жилья.

8–12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11–17 градусов ниже климатической нормы.

Как сообщало ИА Регнум, новогодняя ночь в Москве точно будет снежной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас высота сугробов в Москве достигает 37 см, и это является рекордом. Синоптик пояснил, что растаять такие сугробы могут, если на протяжении восьми дней подряд в столице будет фиксироваться +10 °С, а такого не бывает в это время года.

В Омской области до конца недели ожидается сохранение аномальной температуры ниже климатической нормы.

Столбик термометра упадёт до минус 40 градусов 8 декабря. Аномально низкая температура будет сопровождаться снегом, гололедицей, сильным ветром и метелью.