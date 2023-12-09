Никополь, Украина, 9 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. В украинском городе Никополе при ударе оказались повреждены инфраструктурный объект и склад. Информацию об этом 9 декабря подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В своём Telegram-канале он сообщил, что в Никополе в результате дневных ударов повреждены склад и инфраструктурный объект.

По словам Лысака, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в Днепропетровской области отключилась и была выведена в аварийный ремонт линия электропередачи. Жители региона оставались без электричества несколько часов. Из-за отключения линии приостановила работу железная дорога, это привело к задержке движения некоторых поездов. В министерстве энергетики Украины заявили о «незначительном» дефиците электроэнергии, одновременно с этим жителей и предприятия страны призвали сократить потребление.

В Минобороны 9 декабря сообщили о нанесении группового удара ВС РФ по местам производства оперативно-тактических ракет «Гром» и боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Град». Все цели ударов были достигнуты, назначенные объекты поражены, подтвердил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.