Днепропетровск, Украина, 9 декабря, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В Днепропетровской области отключилась и была выведена в аварийный ремонт линия электропередачи, сообщили 9 декабря в министерстве энергетики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Днепропетровской области отключилась воздушная линия 330 кВ «Укрэнерго». Она выведена в аварийный ремонт», — сказано в сообщении.

Из-за отключения линии 150 кВ без электричества на протяжении нескольких часов оставались жители региона, а также железная дорога, что привело к задержке движения ряда поездов. Причины отключения устанавливаются, отметили в министерстве.

В ведомстве вновь заявили, что в энергосистеме Украины есть «незначительный» дефицит электроэнергии и одновременно призвали жителей и предприятия страны сократить потребление.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жители страны должны экономить электричество, поскольку в энергосистеме страны есть дефицит и при отсутствии экономии электричество придётся отключать. Он призвал не включать нескольких мощных электроприборов одновременно, переносить стирку на ночные часы и выключать свет в неиспользуемых помещениях.

Также 7 декабря в компании «Укрэнерго» сообщили, что Украина начала аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Лимиты потребления электроэнергии и графики отключений при этом не вводились. К утру 7 декабря на Украине без электроэнергии оставались 408 населённых пунктов.