Лондон, 30 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Международному сообществу следует возобновить диалог с Ираном по ядерной программе. С таким призывом к мировым лидерам выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси

«Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном», ― подчеркнул в интервью газете Financial Times Гросси.

По его словам, взаимодействие по этой теме нужно возобновить, поскольку ситуация вокруг ядерной программы Тегерана «очень неопределённа». При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что попытка вернуть соглашение с Ираном в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает, нужна новая схема.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение по ядерной программе Тегерана группа 5+1 (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) и Иран подписали в 2015 году. Страна согласилась сократить ядерную деятельность в обмен на то, чтобы проложить путь к отмене санкций. Однако администрация занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа вышла из сделки и вновь ввела санкции в мае 2018 года.

В начале года официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что вопрос ядерной сделки сняли с повестки дня и что теперь в Вашингтоне обсуждают меры по предотвращению сотрудничества между Москвой и Тегераном.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выступили с призывом возобновить полное выполнение соглашения по иранской ядерной программе.

В апреле 2021 года представители пяти мировых держав и Ирана инициировали онлайн-встречу для изучения возможных путей возрождения ядерной сделки.

Замглавы МИД Сергей Рябков 26 августа заявил, что между Ираном и США были и сейчас существуют контакты по СВПД, в том числе при посредничестве некоторых стран Персидского залива. Он добавил, что если США и Иран смогут договориться насчёт возобновления ядерной сделки, Россия со своей стороны готова к работе по полноформатному восстановлению договорённости.