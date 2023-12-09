Москва, 9 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Волонтёры Победы провели 9 декабря Всероссийскую акцию, посвященную Дню героев Отечества, навестили ветеранов и участников боевых действий, а также приняли участие в памятных акциях, говорится в пресс-релизе организации.

Elena Mayorova/Global Look Press

Отмечается, что волонтёры по всей стране вышли на улицы и площади населённых пунктов, чтобы вручить прохожим листовки в виде «писем-треугольников» с информацией о героях. Также они рассказали гражданам о ветеранах Великой Отечественной войны, героях, которые принимали участие в других боевых действиях, и выдающихся личностях, которыми мы можем гордиться.

Так, в ЛНР волонтёры вручили прохожим листовки с информацией о маршале и дважды Герое СССР Иване Баграмяне, лётчике, дважды Герое СССР Александре Молодчий, родившемся в Луганске, и Алексее Курганове, участнике СВО, награждённом званием Героя России посмертно.

Акция по вручению информации о героях Отечества также прошла в Саратовской, Самарской, Омской областях, ДНР, Крыму и регионах страны.

Волонтёры Победы поблагодарили бойцов, которые сейчас защищают Родину. Во многих регионах добровольцы и местные жители написали письма Победы, которые будут переданы на передовую.

Добровольцы также почтили память героев, которые отдали жизнь за мир и Родину. Церемонии с возложением цветов прошли в Белгородской области, Алтайском крае, на Камчатке и в других регионах России.

Как сообщало ИА Регнум, в России 9 декабря отмечается День героев Отечества. Президент РФ Владимир Путин во время церемони вручения медали «Золотая звезда» Героям России в Кремле поздравил россиян с праздником. Он отметил, что это очень важный и значимый для России праздник. Он учреждён в честь выдающихся граждан страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины, проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа и были удостоены «Золотых Звёзд» Героев, орденов Славы и Святого Георгия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851887" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества

Российский лидер подчеркнул, что сегодня неразрывны и питают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твёрдость характера наших людей и сплочённость всего российского общества. Участники спецоперации продолжают ратные традиции ветеранов Великой отечественной войны, добавил Путин.