Москва, 9 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Участники спецоперации продолжают ратные традиции ветеранов Великой отечественной войны, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что 9 декабря отмечается День героев Отечества, добавив, что это очень важный и значимый для России праздник.

«Он учреждён в честь выдающихся граждан нашей страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины, проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа и были удостоены «Золотых Звёзд» Героев, орденов Славы и Святого Георгия», — сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

По словам Путина, их примеры бескорыстия и преданности Родине бесконечно дороги, они — яркий пример патриотизма, который даёт понимание, что значит любовь к родной земле, и ответственность за её будущее, а их жизнь — ориентир для молодых поколений граждан России.

«Вы, юнармейцы, знаете об этом не понаслышке. Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране, её истории и культуре, всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными её судьбе. И то, что свой всероссийский слёт вы проводите в День Героев Отечества — это символично и правильно», — подчеркнул глава России.

Он похвалил юнармейцев за то, что они активно помогают волонтёрам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи, включаются в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.

«Желаю вам не сбавлять темп вашей работы, постоянно развиваться и идти только вперёд. Успехов вам во всех начинаниях», — заключил Владимир Путин.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 9 декабря президент России поприветствовал участников церемонии премии «Патриот-2023». Он отметил в поздравительной телеграмме, что эта премия является достойной оценкой созидательного труда на благо Отечества.