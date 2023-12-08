Москва, 8 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения медали «Золотая звезда» Героям России в Кремле поздравил россиян с наступающим 9 декабря Днём героев Отечества.

РИА Новости / Михаил Климентьев

«Уверен, вместе мы обязательно добьёмся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: «Мы и наши боевые товарищи для вас постарались. Мы жили, работали и сражались для вашего будущего». И они будут нами гордиться. С праздником, с Днём героев Отечества», — сказал Путин.

Он отметил, что сегодня неразрывны и питают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твёрдость характера наших людей и сплочённость всего российского общества.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня Героев Отечества. В ходе церемонии глава России подчеркнул, что российские бойцы совершают в зоне спецоперации поразительные подвиги, они полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники. Среди бойцов люди разных национальностей, уроженцы разных регионов страны. Все они защищают Родину плечом к плечу.

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Российские граждане стремятся к солидарности, полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний действовать, как должно и справедливо, также подчеркнул Путин. Глава государства назвал честь, чувство долга, беззаветную любовь к Отчизне определяющими качествами в сегодняшней ситуации.

Также российский лидер призвал знать и чтить героев, делать всё, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего.