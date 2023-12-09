Москва, 9 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина в президенты России в 2024 году пройдёт 16 декабря в киноконцертном зале «Зарядье». Об этом председатель Союза театральных деятелей России актёр Владимир Машков сообщил 9 декабря по итогам установочного заседания группы избирателей.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Он рассказал, что предложил обратиться к администрации «Зарядья», чтобы провести собрание, после чего сам позвонил директору зала Ивану Рудину. Тот поддержал инициативу.

«Я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в «Зарядье». Собрание группы избирателей», — сказал Машков.

Ожидается, что группа обсудит организационные вопросы президентской кампании.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок 8 декабря в Кремле, где проходила церемония вручения государственных наград. К Путину обратился Герой ДНР, спикер парламента республики Артём Жога. Он попросил действующего президента России выдвинуть свою кандидатуру на выборах в следующем году.

В ответ Путин заявил, что принял решение баллотироваться. При этом он отметил, что «в разное время» у него были «разные мысли» на этот счёт. Жога сказал, что выразил мнение многих россиян, просьба которых о выдвижении Путина была услышана. Вся Россия его поддерживает, подчеркнул Герой ДНР.