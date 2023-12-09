Москва, 9 декабря, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале описал своё видение дальнейшего развития ситуации на Украине на примере сериала «Слуга народа».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Президент Василий Голобородько находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет. Большой стол. Над столом портреты трёх учителей — Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щёки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нём зелёная давно не стиранная футболка с тризубом», — пишет Медведев.

Далее, описывает политик, Голобородько, которого в сериале играл нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский, бесцельно слоняется по кабинету, периодически садится за стол, ворошит бумаги, хватается за телефон и что-то неразборчиво кричит в трубку «на смеси суржика и русского мата», после чего обессиленно «разваливается в кресле, достаёт коричневую папку и что-то в ней нюхает». Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время, добавляет зампред Совбеза РФ.

«Стук в дверь. Заходит помощник, докладывает: Василий Петрович, у меня текущая информация. Две новости. Хорошая: контрнаступ идёт успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи. Группировка русских развивает наступление, причём они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам. Американцы же провалили вопрос поставок оружия и выталкивают нас на мир с русскими. Это и есть пресловутые клещи. — Переговоры для нас — конец. Это новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу. Нужен другой вариант», — описывает Медведев.

После этого, согласно сценарию зампреда Совбеза, Голобородько прогоняет помощника, готовится к «мученичеству и героическим испытаниям», вероятно под воздействиями препаратов, воздаёт хвальбы Бандере и Гитлеру и записывает обращение к гражданам.

«Лицо его приобретает значительный вид, он говорит с ощущением торжественности момента: — Граждане Украины! Мы как никогда близки к долгожданной победе, контрнаступ достиг запланированной цели. Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождётесь от меня позорного мира! Моя работа с честью выполнена. Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причём, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф. Слава Украине!» — завершил свой сценарий Медведев.

После Голобородько решительно возвращается к «коричневой папке» и некоему порошку, а затем его голова бессильно падает на стол с «блаженной улыбкой».

«Финал. Звучит эпичная музыка», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Медведев выразил мнение, что США безжалостно «раздавят тапком» главу киевского режима Владимира Зеленского, наигравшись с ним, как с подопытным насекомым. Политик уточнил, что американские хозяева, по его мнению, разместили этих подопытных в стеклянном сосуде и начал постепенно лишать их корма, и в том, что всё закончится именно так, никто не сомневался.

По словам Медведева, хозяевам рано или поздно становится «бесконечно скучно» наблюдать за поведением подопытных, после чего они переводят их на диету и наблюдают за «ростом агрессии членистоногих».