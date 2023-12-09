Харьков, Украина, 9 декабря, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В селе Моначиновка Харьковской области в результате взрыва был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом 9 декабря сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своём в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По его данным, в селе Моначиновка Купянского района произошли взрывы, в результате был повреждён объект критической инфраструктуры. Чиновник не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, в Херсоне также сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

О серии взрывов ночью 8 декабря сообщили и в городе Харькове. Информация о двух взрывах появилась около 04:00 мск. В течение нескольких минут поступило сообщение о ещё трёх прогремевших взрывах. Подробности не приводились.