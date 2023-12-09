Херсон, 9 декабря, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В Херсоне был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в результате взрывов пострадало здание объекта критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком конкретно объекте идёт речь.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.

Как передавало ИА Регнум, о серии взрывов ночью 8 декабря сообщили и в городе Харькове. Информация о двух взрывах появилась около 04:00 мск. В течение нескольких минут поступило сообщение о ещё трёх прогремевших взрывах. Подробности не приводились.

В подконтрольном Украине Херсоне в ночь с 4 на 5 декабря прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Украине районов Херсонской области.