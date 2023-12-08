Харьков, Украина, 8 декабря, 2023, 04:49 — ИА Регнум. В городе Харькове ночью 8 декабря раздалась серия взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«Взрыв в Харькове. <…> Ещё один взрыв в Харькове», — оповестили журналисты в Telegram-канале.

Информация о двух взрывах появилась около 04:00 мск. В течение нескольких минут телеканал передал о ещё трёх прогремевших взрывах.

Другие подробности не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 4 на 5 декабря серия взрывов прогремела в подконтрольном Украине Херсоне. Воздушная тревога объявлялась в Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Украине районов Херсонской области.

Ночью 7 декабря взрывы слышали в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Замглавы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин заявил, что в регионе работают средства ПВО.