Москва, 9 декабря, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Российские разработчики создали беспилотники для ледовой проводки и маркировки айсбергов в помощь судам Северного морского пути, передаёт 9 декабря ТАСС со ссылкой на компанию «Дрон солюшнс».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Так, гибридный беспилотник под названием «Шершень» будут применять для маркирования айсбергов. Испытания дрона проведут в 2024 году совместно с «Совкомфлотом».

Беспилотник «Аист» типа VTOL создан для выполнения задач ледовой проводки. Этот дрон может находиться в полёте до пяти часов.

«Шершень» в рамках акселератора «Арктех» уже испытывали в июле–сентябре 2023 года на Северном морском пути в Карском море. По результатам испытаний было решено увеличить продолжительность полёта беспилотника, уточнили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов заявил, что Северный морской путь (СМП) — огромный проект, требующий обновления практически во всех своих частях.

По его словам, в 2023 году через акваторию СМП в западном направлении на регулярной основе начались прямые контейнерные перевозки из базовых портов Китая в порты Санкт-Петербурга, Калининграда и так далее. Сейчас в акватории Севморпути работает 30 судов высокого ледового класса, строятся ещё 33 судна. Для обеспечения прогнозного грузопотока до 2030 года необходимо возвести ещё до 100 новых судов. Требуется серьёзная модернизация отрасли, строительство предприятий. Новые верфи, по словам Панова, могут появиться на Северо-Западе и Дальнем Востоке России.