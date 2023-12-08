Москва, 8 декабря, 2023, 21:02 — ИА Регнум. До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней, более 550 тысяч человек присоединились к участию в нём, сообщила ИА Регнум пресс-служба конкурса.

«18 декабря 2023 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проектепрезидентской платформы «Россия — страна возможностей». С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нём зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд», — говорится в пресс-релизе.

До окончания заявочной кампании, чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам необходимо заполнить анкету всех членов семейной команды и загрузить видеовизитку.В ней участникам необходимо ответить на два вопроса: «Какова цель вашего участия в конкурсе?» и «Это у нас семейное – что объединяет вашу семью?».

После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья».

Некоторые семьи уже выполнили большинство доступных заданий: например, одна из самых многочисленных команд конкурса–Сунцовы из Республики Удмуртия–справились уже с девятью испытаниями из десяти.

Многие семьи рассказывают о конкурсе и привлекают к участию своих друзей и родственников. Так, многодетная семья Ощепковых из Пермского края пригласила к участию в выполнении задания «Добро и благодарность» друзей, вместе они посетили дом престарелых и провели в нём благотворительный концерт, семья Палюра из Сахалинской областитожерассказала о конкурсе своим друзьям, и совместно две семьи убрали пляж, провели разминку и устроили большую семейную эстафету.

В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам станут доступны ещё больше заданий, в том числе приуроченных к ближайшим праздникам. Семейные команды могут выполнять все предложенные задачи, а могут сконцентрироваться на тех, которые кажутся им наиболее интересными. Главное условие всех конкурсных испытаний — их выполнение всеми членами семейной команды.

Участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

Так, 4 декабря для участников был запущен «Марафон заданий». В течение него каждую неделю, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнёры и члены Наблюдательного совета конкурса.

«Заявочная кампания конкурса заканчивается, но самое интересное только начинается. Впереди новогодние праздники, а это отличное время провести ещё больше времени с семьёй в тёплой уютной атмосфере. В любом из заданий конкурса «Это у нас семейное» каждый член семьи, независимо от возраста, найдёт для себя что-то интересное. Возможно, родственники даже взглянут друг на друга по-новому», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное».

Как передавало ИА Регнум, наибольшую активность в конкурсе демонстрируют жители Центрального (27%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов подали заявки 11% участников. Из Уральского и Северо-Западного федеральных округов — по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%. Рейтинг субъектов страны по количеству участников возглавили Москва (8,9%) и Московская область (5,7%), следом идут Краснодарский край (4,2%) и Санкт-Петербург (3,7%).