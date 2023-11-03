Москва, 3 ноября, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Более 500 тыс. россиян стали участниками конкурса «Это у нас семейное». Заявочную кампанию продлили до 18 декабря.

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Как сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, с момента запуска конкурса в нём зарегистрировались более 500 тыс. человек. Он отметил, что ежедневно поступает 7-8 тыс. заявок.

«Очень много людей обращались к членам наблюдательного совета, что не успевают подать заявки. Ведь заявка серьезная — надо собрать семейную команду из трёх поколений, а иногда члены семьи разных поколений проживают в разных городах. Всем тем, кто уже зарегистрировался, задания начинают поступать, можно уже в них участвовать и соревноваться, выполнять самые разные интересные задачи, но приём заявок будет продолжаться»,— отметил он.

Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (27%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов подали заявки 11% участников. Из Уральского и Северо-Западного федеральных округов — по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%. Рейтинг субъектов страны по количеству участников возглавили Москва (8,9%) и Московская область (5,7%), следом идут Краснодарский край (4,2%) и Санкт-Петербург (3,7%).

В некоторые команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют представители более 75 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров заявил, что дистанционный этап в разгаре, и скоро для выполнения откроются ещё больше интересных и увлекательных заданий.

Весной 2024 года семьи, показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе, поучаствуют в окружных полуфиналах, а летом того же года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное», который соберёт 300 семей со всей страны.

Инициативаконкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в 2022 году её поддержал президент России и председатель совета Владимир Путин. 1 сентября 2023 году проект запустили.