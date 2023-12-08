Москва, 8 декабря, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Несколько десятков мигрантов из Таджикистана устроили массовую драку во дворе на улице Угрешской в Москве из-за ссоры молодого человека со своей девушкой. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника, между мигрантами возник конфликт из-за того, что одни решили «наказать» других. Послужила этому ссора молодого человека и девушки, также уроженцев соседней республики, проживавших в одном районе Москвы.

Как рассказали очевидцы, мигранты устроили побоище, вооружившись битами и холодным оружием. Активное участие в драке принимали порядка 5-7 человек. В результате четверо участников потасовки получили ножевые ранения и были госпитализированы. Остальные скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Ведутся поиски подозреваемых.

4 декабря стало известно, что в Петербурге мигранты устроили массовую драку у Лахта Центра. В ней участвовали порядка 100 человек. Их задержали. В итоге более 50 мигрантов были лишены трудовых патентов, ещё 13 будут выдворены из России, рассказали в УМВД. Также возбуждено дело о хулиганстве, устанавливаются участники и зачинщики драки.

Параллельно ГУМВД вечером 5 декабря провело масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов.