Путин заявил, что чувствует стремление россиян к солидарности
Москва, 8 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует стремление людей в стране к солидарности, во время выступления 8 декабря.
Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости
резидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле
Путин назвал честь, чувство долга, беззаветную любовь к Отчизне определяющими качествами в сегодняшней ситуации.
Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Путин вручает государственные награды России в Георгиевском зале Кремля. В ходе церемонии он подчеркнул, что российские бойцы совершают в зоне спецоперации поразительные подвиги. Среди них — люди разных национальностей, уроженцы разных регионов страны. Все они защищают Родину плечом к плечу.
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