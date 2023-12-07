Москва, 8 декабря, 2023, 01:50 — ИА Регнум. В России планируют распространить механизм страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

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«С 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. Речь идёт о добровольных накоплениях в негосударственных фондах. Такие средства граждан в объёме до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован. Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета», — сказал глава государства.

По словам Путина, сумма страхового покрытия в этом случае может составить 1,4 млн рублей, так же как и по банковским вкладам.

Как сообщало ИА Регнум, также на форуме ВТБ «Россия зовёт!» Владимир Путин назвал ненадёжными вложения в иностранные ценные бумаги. Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, так делается во многих экономиках мира. Люди получают дополнительный доход, экономика работает, идёт развитие, но иностранные партнёры в случае с ценными бумагами показали, чего они стоят. В России создаются привлекательные условия для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, чтобы зарабатывать внутри страны, заключил Путин.

Идея страхования средств на ИИС обсуждалась ещё в 2017 году. Авторы законопроекта предлагали финансировать такой фонд за счет взносов участников рынка, но тогда инициатива не нашла поддержки у брокеров и Центробанка.