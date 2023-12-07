Москва, 7 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Вложения в иностранные ценные бумаги оказались ненадёжными, даже обычных людей фактически ограбили. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Владимир Песня/РИА Новости

Он отметил, что сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, так делается во многих экономиках мира. Люди получают дополнительный доход, экономика работает, идёт развитие. Однако иностранные партнёры в случае с ценными бумагами показали, чего они стоят.

«Ненадёжность оказалась настолько очевидной и действия партнёров западных настолько — не знаю даже, как это назвать — нецивилизованными, скажем мягко. Просто у людей деньги украли, у физических лиц, просто безобразие», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в России власти создают привлекательные условия для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, чтобы зарабатывать внутри страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия доказала свою способность выстаивать в условиях сложнейших вызовов, а её экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности. Этот запас сформировался в стране за последние 20 лет. После 2014 года, когда против России впервые ввели масштабные санкции, власти сделали акцент на развитии потребительского сектора, укреплении финансовой сферы и создании собственной платёжной инфраструктуры.