Путин назвал ненадёжными вложения в иностранные ценные бумаги
Москва, 7 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Вложения в иностранные ценные бумаги оказались ненадёжными, даже обычных людей фактически ограбили. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Он отметил, что сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, так делается во многих экономиках мира. Люди получают дополнительный доход, экономика работает, идёт развитие. Однако иностранные партнёры в случае с ценными бумагами показали, чего они стоят.
«Ненадёжность оказалась настолько очевидной и действия партнёров западных настолько — не знаю даже, как это назвать — нецивилизованными, скажем мягко. Просто у людей деньги украли, у физических лиц, просто безобразие», — сказал Путин.
Глава государства добавил, что в России власти создают привлекательные условия для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, чтобы зарабатывать внутри страны.
Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия доказала свою способность выстаивать в условиях сложнейших вызовов, а её экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности. Этот запас сформировался в стране за последние 20 лет. После 2014 года, когда против России впервые ввели масштабные санкции, власти сделали акцент на развитии потребительского сектора, укреплении финансовой сферы и создании собственной платёжной инфраструктуры.