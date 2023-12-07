Москва, 7 декабря, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Представители России приглашены на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщили 7 декабря в МИД РФ.

Juan Ignacio Roncoroni/EPA/ТАСС Президент Аргентины Хавьер Милей

«Аргентина пригласила нас на инаугурацию», — заявили «РИА Новости» в министерстве.

В МИД не уточнили, кто именно отправится в Аргентину на церемонию, но отметили, что «на ней будет представитель Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября 2023 года Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей.

Политик возглавляет Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Он заявлял, что не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также не раз выступал против сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля. В должность Хавьер Милей вступит 10 декабря.