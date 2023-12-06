Москва, 6 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. В столице завершились мероприятия проекта «Бессмертного полка России» «Мой дед сражался за Москву», посвящённого защитникам столицы от немецко-фашистских войск, сообщили ИА Регнум организаторы.

Официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»

Завершение проекта было приурочено к годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.

Проект шёл в течение всего 2023 года, организаторы выбрали самые интересные из присланных историй, чтобы показать, насколько разные люди вышли на защиту столицы, как самоотверженны и едины они были в желании не подпустить врага к Москве, рассказала руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

«Здесь и лётчики, и разведчики, и снайперы, и танкисты, и обычные люди. Читая каждую из (историй — Прим. ред.), проникаешься искренними чувствами гордости за наших прадедов и прабабушек, вставших на защиту Москвы», — сказала Шадрина.

На основе 20 самых интересных историй, присланных на конкурс, художник Алексей Крюков написал уникальную картину — обобщённый образ защитников столицы, рассказали организаторы. Презентация картины прошла в Музее современной истории России. Полотно и стенды с рассказами о героях были представлены в рамках выставки «На ближних подступах в Москве». На открытие были приглашены авторы лучших работ.

После презентации победители конкурса историй и тематической викторины, посвященной битве за Москву, отправились в Музей Победы на Поклонной горе, где для них провели экскурсию по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» и концерт с участием известных артистов, отметили также организаторы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года отделения «Бессмертного полка России» из Северо-Кавказского федерального округа обсудили новые подходы к работе с молодёжью в ходе сессии «Вместе Zа правду». Для старшего поколения главное сейчас — передать молодёжи знания о Великой Отечественной войне, отметил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка», генерал-полковник в отставке Сергей Макаров.