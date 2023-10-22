Ставрополь, 22 октября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Отделения общественной организации «Бессмертный полк России» из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обсудили новые подходы к работе с молодёжью в ходе сессии «Вместе Zа правду», прошедшей в Пятигорске, сообщила пресс-служба организации.

Илья Наймушин/РИА Новости

С приветственным словом к участникам сессии выступали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и помощник полпреда президента России в СКФО Евгений Ткачёв.

«В нашей стране, как и в любой другой стране, без воли народа ничего бы не было. Сегодня именно вы представляете волю народа», — сказал глава области.

Ткачёв пожелал участникам успехов и победы, а также отметил, что его часто спрашивают, что такое патриотизм.

«А патриотизм — это не что, а кто. Это все вы», — сказал он.

Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка», председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров отметил, что движение появилось не по распоряжению, а по воле народа. Он добавил, что для старшего поколения главное сейчас передать молодому поколению знания о Великой Отечественной войне.

Замдиректора ГТРК «Ставрополье» Денис Князев рассказал, как противостоять информационной войне, которую развязали против России. Он отметил, что противник пытается сломить волю россиян к победе, а в борьбе с этим поможет правда.

Заместитель атамана Горячеводской казачьей общины, депутат городской думы Сергей Згирко, участник СВО, добавил, что чувство долга перед Родиной нужно воспитывать не только в обществе, но и в семье. Председатель Кузбасского союза ветеранов СВО Алексей Савин призвал сохранить память о подвигах российских бойцов, участвующих в спецоперации.

На сессии также выступали представители отделений «Бессмертного полка» из Ставрополья, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Северной Осетии. Для участников провели мастер-класс по организации патриотических мероприятий. Все участники сессии получили сертификаты о прохождении обучения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября в Великом Новгороде прошёл всероссийский семинар «Без срока давности». На него прибыли 200 участников из 45 регионов России, представляющих патриотические организации. На встрече обсудили сохранение памяти жертв фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны, а также обменялись опытом проведения мероприятий.