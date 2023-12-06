Москва, 6 декабря, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Производитель аудиотехники Harman International Industries, который создаёт музыкальные колонки под брендом JBL, проиграл суд компании по производству музыкальных колонок «Урал» в рамках иска о якобы визуальной схожести двух технических продуктов, следует из материалов Арбитражного суда города Москвы.

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Иностранное предприятие обвинило российскую компанию в том, что она скопировала дизайн и запатентованные решения её продукции. Уточняется, что судебное заседание по данному делу состоялось ещё в сентябре 2023 года, а 30 ноября истёк срок подачи апелляции.

Отмечается, что истец ссылался на опросы и видеоролики в интернете на тему схожести продукции. При этом ответчик апеллировал к имеющимся в его распоряжении опросам, также он ссылался на то, что копирование внешнего вида изделия или его частей обусловлено лишь функциональным применением, следовательно, оно не может признаваться неправомерным. Кроме этого, производитель колонок «Урал» подчёркивал, что патенты зарегистрированы по классу «громкоговоритель», тогда как их изделие — это портативные аудиосистемы.

Как передавало ИА Регнум, декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв заявил, что параллельный импорт помог России поддержать экономику, на которую обрушился санкционный удар, однако теперь пора сделать упор на развитие собственного производства — сейчас для этого наступило самое лучшее время.

По мнению Селезнёва, правительство России действительно должно озаботиться созданием такой среды, в которой инновационные разработки будут не просто успешно развиваться, но окажутся востребованы. Иными словами, стране нужен внутренний рынок, который предъявит спрос на высокотехнологичную продукцию.

По мнению экономиста, члена совета молодых учёных РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Гейнц, на сегодняшний день для России импортозамещение и параллельный импорт важны в равной степени.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев посетовал на то, что параллельный импорт мешает экономике РФ, так как российские компании предпочитают приобретать уже готовые иностранные продукты вместо того, чтобы использовать имеющийся в стране научно-технологический потенциал для перспективных разработок.