Москва, 6 декабря, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Офицеры российской армии получили сроки заключения «за неотражение внезапного нападения» с попаданием ракеты киевских боевиков со стороны Харьковской области по складу боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. Атака произошла в апреле 2022 года, в результате погибли семь бойцов, 43 человека получили ранения, уничтожено 15 единиц различной техники. Ущерб составил 90 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

2-й Западный окружной военный суд в Москве рассмотрел уголовное дело в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова.

Подсудимые были осуждены на четыре года, из которых они провели в СИЗО полтора. В будущем военные могут претендовать на условно-досрочное освобождение и вернуться на службу с сохранением своих званий, сообщает «Ъ».

Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии мобилизованного участника спецоперации уличили в подделке документов и приговорили к тюремному сроку по статье о дезертирстве. Соответствующий приговор вынес Улан-Удэнский гарнизонный военный суд.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного мужчину к пяти годам исправительной колонии за самовольное оставление войсковой части.

Осуждённый был призван в период частичной мобилизации и в ноябре 2022 года без уважительных причин самовольно покинул свою войсковую часть, убыв к месту жительства, где находился до середины января 2023 года.