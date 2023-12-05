Москва, 5 декабря, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Около 40% релокантов, которые бежали из России в 2022 году, вернулись. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении видов на жительства (ВНЖ).

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Опрос был проведён среди 2,7 тыс. действующих и потенциальных клиентов компании.

В абсолютных цифрах вернувшихся может быть от 170 тыс. до 330 тыс. человек.

Отмечается, что спрос россиян на оформление вида на жительство в других странах сократился в десятки раз за этот год.

Одна из основных причин возвращения в Россию — ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других государств.

Как правило, вид на жительство, не продлят, если есть сложности с работой.

Как сообщало ИА Регнум, на октябрь более 120 тыс. граждан, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину. С февраля 2022 года из России уехали более 820 тыс. человек.

В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну специалисты будут возвращаться по мере стабилизации в экономике. Он отметил, что Россия в целом «живёт неплохо» и развивается даже в условиях недружественной атмосферы.

Народный артист РСФСР Никита Михалков не хочет работать с уехавшими из России артистами.