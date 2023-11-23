Москва, 23 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Никита Михалков не хочет работать с уехавшими из России артистами. Об этом 23 ноября заявил он журналистам.

Владимир Вяткин/РИА Новости Народный артист РСФСР Никита Михалков

«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», — сказал Михалков.

Ранее Михалков заявлял, что не видит перспективы возвращения деятелей культуры, покинувших Россию после начала спецоперации. По его словам, они покинули страну в том числе из-за страха потерять доступ к тому, что накопили за пределами страны.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», сказал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях многоходовки или готовности раскаяться, добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы. Глава государства отметил, что если эти действия таковы, что нарушают действующие в России законы, то каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился.