Лондон, 25 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Более 120 тыс. граждан, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину. Об этом пишет 25 октября британская газета Financial Times.

РИА Новости/Артур Лебедев

Издание отмечает, что с февраля 2022 года из России уехали более 820 тыс. человек. Примерно 15% из них вернулись на время, чтобы решить некоторые вопросы, либо на более долгий срок. К такому выводу пришли исследователи после опроса релокантов.

Многие участники опроса — молодые люди с высшим образованием и интересом к политике. На родине они были компетентными специалистами, но за границей не смогли обеспечить себе высокое качество жизни.

В числе других причин для возвращения релоканты назвали наличие пожилых родственников, дорогую жизнь за границей и ограниченный круг общения. По словам одного из участников опроса, ему казалось, что в тяжёлой ситуации все его знакомые уехали из России. Но когда он вернулся, оказалось, что это не так — жизнь в стране продолжается, развивается бизнес.

Возвращение релокантов говорит о том, что руководству России удалось «сдержать некоторые из самых крупных экономических потрясений», отмечает издание. Опрошенные газетой аналитики выразили уверенность, что поток возвращающихся в Россию вырастет.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну специалисты будут возвращаться по мере стабилизации в экономике. Он отметил, что Россия в целом «живёт неплохо» и развивается даже в условиях недружественной атмосферы.

Позднее представитель Кремля подчеркнул, что России не по пути с теми, кто покинул страну и занял враждебную позицию. Остальные граждане вправе свободно выбирать, где им жить, Россия остаётся их родиной и всегда их ждёт.