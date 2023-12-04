Москва, 4 декабря, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Двусторонние контакты с Австралией свёрнуты, а участие этой страны в блоковых структурах не может не вызывать обеспокоенности. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Двусторонние контакты свёрнуты буквально во всех сферах. У нас не может не вызывать обеспокоенности активное участие Канберры в создаваемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах», — сказал Путин.

Он отметил, что это отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира.

Российский лидер напомнил, что ранее Австралия была союзником в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, и впоследствии отношения двух стран носили дружественный и взаимовыгодный характер, но сейчас об этом можно только вспоминать.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре посол России в Австралии Алексей Павловскийназвал «разрушенными до основания» отношения с Австралией из-за поддержки Канберрой общей позиции коллективного Запада. Посол отметил, что в вопросе санкций Канберра зашла так далеко, что ей уже сложно придумать какие-нибудь новые ограничения в отношении РФ. Павловский также напомнил, что раньше между Австралией и Россией действовало весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество, включая связи в горнодобывающей сфере и развитие соответствующих технологий. Дипломат подчеркнул, что от прекращения такого взаимодействия пострадали как российские, так и австралийские предприниматели.