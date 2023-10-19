Канберра, 19 октября, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Российско-австралийские отношения «разрушены до основания» из-за поддержки Канберрой общей позиции коллективного Запада, заявил журналистам посол России в Австралии Алексей Павловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, других причин такого результата нет.

«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Посол отметил, что в вопросе санкций Канберра зашла так далеко, что ей уже сложно придумать какие-нибудь новые ограничения в отношении РФ. Павловский также напомнил, что раньше между Австралией и Россией действовало «весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество», включая связи в горнодобывающей сфере и развитие соответствующих технологий.

Дипломат подчеркнул, что от прекращения такого взаимодействия пострадали как российские, так и австралийские предприниматели. Он указал на то, что вслед за остальным Западом Австралия «запретила себе» импорт российской нефти и нефтепродуктов.

По словам Павловского, австралийское правительство «внесло свою лепту» в общую дезорганизацию мирового рынка энергоносителей через поддержку «потолка» на нефть из России. Посол добавил, что, несмотря на планы Запада, ограничение стоимости российского сырья не работает.

При этом существенно подорожало топливо на бензоколонках в Австралии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря 2022 года страны G7, ЕС и Австралия установили «потолок» цен на нефть из России на уровне $60 за баррель при перевозках по морю. Нефтепродукты с большей стоимостью стало запрещено перевозить и страховать.

С 1 февраля РФ ввела ответные меры на «потолок» цен в виде отказа в продаже нефти странам, прямо или косвенно поддержавшим эту инициативу Запада.