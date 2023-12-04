Вашингтон, 4 декабря, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Стоимость биткоина превысила отметку в $40 тысяч, что в последний раз происходило 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap по отслеживанию цен на криптовалюты.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

За сутки цена этой цифровой валюты выросла примерно на 2%, а за последний месяц — на 15%. С начала 2023 года биткоин прибавил в стоимости более 80%.

20 октября его цена преодолела отметку в $30 тысяч. При этом в августе стоимость биткоина падала до $25,392 тысячи.

Первый биткоин выпустили в январе 2009 года. Предполагается, что эту криптовалюту создал человек под псевдонимом Сатоси Накамото.

Также существуют догадки, что это имя может использовать не один человек, а целая группа людей. В ноябре 2017 года бывший сотрудник американской компании SpaceX Сахил Гупта выдвинул гипотезу о том, что основатель этой организации, предприниматель Илон Маск является создателем биткоина.