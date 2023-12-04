Стоимость биткоина впервые за полтора года превысила $40 тысяч
CoinMarketCap: стоимость биткоина превысила $40 тысяч
Вашингтон, 4 декабря, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Стоимость биткоина превысила отметку в $40 тысяч, что в последний раз происходило 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap по отслеживанию цен на криптовалюты.
За сутки цена этой цифровой валюты выросла примерно на 2%, а за последний месяц — на 15%. С начала 2023 года биткоин прибавил в стоимости более 80%.
20 октября его цена преодолела отметку в $30 тысяч. При этом в августе стоимость биткоина падала до $25,392 тысячи.
Первый биткоин выпустили в январе 2009 года. Предполагается, что эту криптовалюту создал человек под псевдонимом Сатоси Накамото.
Также существуют догадки, что это имя может использовать не один человек, а целая группа людей. В ноябре 2017 года бывший сотрудник американской компании SpaceX Сахил Гупта выдвинул гипотезу о том, что основатель этой организации, предприниматель Илон Маск является создателем биткоина.