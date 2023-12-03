Джакарта, 3 декабря, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вулкан Марапи, расположенный на индонезийском острове Суматре, выбросил в небо пепел на высоту более 15 тысяч метров, сообщило 3 декабря местное издание Kompas.

Кадр из видео

По данным центра вулканологии и снижения геологической опасности (PVMBG), извержение произошло 3 декабря в 14:54 по западно-индонезийскому времени. Извержение продолжалось 4 минуты 41 секунду.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как густой столб серого дума поднимается в небо.

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Местные жители рассказали изданию о запахе серы и вулканическом пепле из-за извержения Марапи. Жители покинули свои дома из-за угрозы разрешения зданий.

Марипи — действующий вулкан, расположенный у северо-западной оконечности хребта Барисан. Его высота достигает 2891 метра. С 1800 года зафиксировано около 40 извержений.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Индонезии произошло извержение вулкана, расположенного на острове Ява. Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера. Местных жителей и туристов призывали не приближаться к вулкану на расстояние ближе 7 км.

Очередное извержение самого высокого в Европе вулкана Этна произошло на Сицилии 13 ноября.