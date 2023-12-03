Киев, 3 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. У стран Европы и США возникнут проблемы в случае, если они перестанут поддерживать Украину. Об этом 3 декабря заявил генерал Вооружённых сил страны Виктор Назаров в интервью телеканалу CNN.

Кадр из видео Виктор Назаров

«Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США», — сказал он.

Назаров также назвал сигналом тревоги для западных союзников Киева слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря издание The Economist написало, что Швеция может присоединиться к желающим прекратить или уменьшить финансирование Киева властям Венгрии и лидеру победившей на выборах в Нидерландах «Партии Свободы» Герту Вилдерсу. По мнению журналистов, на этом фоне выделение Украине помощи в размере 50 млрд евро может оказаться непростой политической задачей.

Позднее в этот же день политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил ИА Регнум, что возможность того, что сенат США резко сократит финансирование украинского режима, является очень высокой. По его словам, это касается и военной помощи Киеву и финансирования дефицита бюджета Украины.