Лондон, 2 декабря, 2023, 12:52 — ИА Регнум. К желающим прекратить или урезать финансирование Киева Венгрии и лидера победившей на выборах в Нидерландах «Партии Свободы» Герта Вилдерса, может присоединиться Швеция. Об этом написало издание The Economist.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Политики в ЕС ранее единогласно выступали за выделение денег Украине, исключением был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но теперь в союзе нет единого мнения по поводу дополнительных 50 млрд евро, которые запросила Еврокомиссия для Киева.

«Правительства, настроенные по принципу Скруджа, такие как голландские или шведские, лоббировали против дополнительных денег. Германия также была настроена скептически, теперь она говорит, что у неё связаны руки», — сообщило издание.

Выделение Украине 50 млрд евро может оказаться непростой политической задачей, что усложняется по мере приближения к концу года, отметили авторы.

Относительно венгерского премьера издание отметила, что он снова «подумывает о том, чтобы испортить настроение» на саммите ЕС 14–15 декабря. Автор статьи предположил, что вряд ли удастся достичь каких-то соглашений, к тому же у Орбана появился новый союзник.

«Мало того, что венгерский евро-Гринч особенно сварлив, так у него вскоре может появиться новый союзник после того, как Герт Вилдерс стал лидером на выборах в Нидерландах 22 ноября», — отмечается в статье.

Запланированный на середину декабря саммит сулил киевским властям «потоки денежных ливней» и принятие в Европейский союз, но шансов на это, как отмечается, становится всё меньше и перспективы «выглядят шаткими».

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти заметили, что финансовая помощь за последние полгода заметно сократилась. В ноябре страна получила наименьший за последние шесть месяцев объём: западные партнёры выделили $2 млрд, Евросоюз предоставил $1,6 млрд, $400 млн — Великобритания через механизм Всемирного банка, $5 млн — сам Всемирный банк.

При этом в октябре итоговая помощь достигла $2,8 млрд, в сентябре она составила почти $3 млрд, в августе — $4,6 млрд. Больше всего за последние шесть месяцев Украину финансировали в июле, тогда союзники выделили ей $5,3 млрд.