Богота, 2 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Бывшего нападающего сборной Колумбии Тео Гутьерреса дисквалифицировали на четыре матча за то, что во время игры он похлопал девушку по ягодицам. Об этом написало издание MARCA.

Zhang Liyun/ZUMAPRESS/ Global Look Press

«В конце первой половины игры юная леди из отдела логистики сообщила, что игрок Теофило Гутьеррес из команды гостей («Кали») дважды коснулся её ягодиц в перерыве матча», — рассказало издание.

Экс-форварда, в настоящее время выступающего за «Депортиво Кали», помимо отстранения от четырёх матчей чемпионата Колумбии, могут оштрафовать на более чем миллион колумбийских песо (ок. 23 тыс. рублей. — Прим. ИА Регнум).

Инцидент произошёл во время игры с «Толимой». Уходя на перерыв, Гутьеррес похлопал ниже пояса стоявшую рядом девушку и повторил это, когда возвращался на поле. Она отвечала за логистику на матче и стояла недалеко от трибун.

Комментируя этот случай, футболист сказал, что девушка якобы подошла к нему, чтобы попросить футболку, на что он ответил ей отказом. Сообщается, что футбольный клуб «Кали» уже принёс извинения подавшей жалобу девушке, но, как отмечается, это было формальное заявление, «не признающее ни факта, ни наказания».

38-летний Гутьеррес играл в составе многих латиноамериканских футбольных клубов. С 2016 по 2017 год он играл за лиссабонский «Спортинг». За сборную Колумбии в 52 матчах он забил 15 голов.

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, нецензурные выражения в адрес судей после матча 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» стали причиной дисквалификации на два матча главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Михаила Галактионова. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).