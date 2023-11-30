Москва, 30 ноября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Михаила Галактионова по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировали на два матча за нецензурные выражения в адрес судей после матча 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Об этом 30 ноября рассказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Владимир Астапкович/ РИА Новости Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов

Он пояснил, что комитет принял во внимание, что ранее в отношении Галактионова не применяли такого рода санкции.

«Решили, что в данном случае должна быть принята реальная санкция. Галактионов за использование ненормативной лексики в отношении официальных лиц дисквалифицирован на два матча РПЛ», — сказал он.

Теперь главный тренер «железнодорожников» пропустит домашние матчи своих подопечных 17-го и 18-го тура с санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом».

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября стало известно, что Галактионова могут дисквалифицировать на срок от двух до четырёх матчей. В случае повторного нарушения этот срок может составить до трёх месяцев.

После встречи 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) Галактионов в интервью назвал судейство в матче нецензурным словом. В игре было несколько спорных эпизодов, которыми мог быть недоволен «Локомотив».